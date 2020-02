A Trento si è verificato, intorno alle 17, un violento incidente tra un’automobile ed un autobus: diversi sono i feriti, uno grave.

Quest’oggi, intorno alle ore 17:00, si è verificato un violentissimo incidente a Trento. Nei pressi di via Maccani, all’altezza di un distributore dell’Eni e di un supermercato, c’è stato uno scontro frontale tra un’automobile ed un autobus. La vettura, proveniente da nord, avrebbe imboccato la strada contromano. In quello stesso istante sarebbe sopraggiunto l’autobus 8 provocando, nonostante il tentativo di frenata, lo scontro. A dimostrazione della violenza dell’impatto, il mezzo pubblico si è danneggiato mentre la vettura è finita a lato della carreggiata.

Incidente a Trento, le condizioni delle persone coinvolte

Subito è scattato l’allarme con il conseguente arrivo sul posto delle ambulanza, dell’autosanitaria, vigili del fuoco e polizia locale per effettuare i rilievi, ricostruire la dinamica e gestire il traffico. Mentre le forze dell’ordine e i pompieri si occupavano della messa in sicurezza dell’area circostante, il personale medico si è preso carico dei feriti. L’incidente ha visto alcune persone a bordo dell’autobus finire a terra e provocarsi danni lievi. Le condizioni della persona alla guida dell’auto sono invece subito apparse gravi. La strada è stata poi chiusa ed al momento gli addetti sono ancora al lavoro per sgomberare la strada dai mezzi incidentati.

