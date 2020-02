Le scuole di alcune regioni del Nord Italia, chiuse per il Coronavirus, rimarranno con i lucchetti ancora per un’altra settimana

La psicosi per il Coronavirus in Italia sembra essersi leggermente affievolito, ma nelle zone più a rischio l’allerta rimane sempre alta. Mentre il Governo fa i conti con il crollo economico conseguente al diffondersi dell’epidemia influenzale, dall’altra parte sta studiando le prossime mosse per garantire la sicurezza a tutti gli italiani. Chiuse tutte le scuole in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna da una settimana, ma i lucchetti degli istituti di queste regioni continueranno ad essere sigillati ancora per un po’.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, Zaia fa dietrofront: “Mi scuso se ho offeso qualcuno”

Scuole chiuse per Coronavirus in Italia, stop prolungato per un’altra settimana

Manca solo l’ufficialità. ma il Consiglio dei Ministri avrebbe deciso di prolungare la chiusura delle scuole in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna per un’altra settimana. Lo stop di tutte le attività scolastiche durerà fino a lunedì 9 marzo, quando è previsto il loro totale ripristino. Oggi il Governo, consultandosi con il comitato scientifico e con le regioni interessate, dovrebbe emanare il decreto legge, che consentirà, invece, la riapertura delle scuole in Liguria, Friuli Venezia-Giulia, Marche, Piemonte e Trentino Alto Adige.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> San Marino, secondo caso di Coronavirus: 21 persone in quarantena

Alcuni governatori regionali come Luca Zaia e Stefano Bonaccini avrebbero voluto riaprire gli istituti scolastici già da lunedì 2 marzo, ma le indicazioni dell‘Oms e la veloce diffusione avvenuta in questi giorni ha portato a maggiori riflessioni. Nelle tre regioni interessate si sono registrati il 93% degli 821 casi in tutto il paese, perciò ancora non si è rivelato saggio tornare alla completa normalità quotidiana.