Nuovo peggioramento della situazione meteo sulla nostra penisola. In arrivo la terza perturbazione che porterà piogge e maltempo sull’Italia.

Continua a peggiorare la situazione meteo sull’Italia. Se l’avvicinarsi di marzo doveva portare un’affermazione della primavera, possiamo dire con tranquillità che non sarà così, anzi.

Infatti nel terzo mese dell’anno, sarà possibile ricevere tutta la pioggia che febbraio non ha fatto cadere, riportando così l’Italia in preda alla stagione invernale. Un passo indietro evidente rispetto al bel tempo delle ultime settimane.

Proprio l’inizio del mese, infatti dovrebbe essere caratterizzato dall’arrivo sulla penisola di un vortice depressionario, pronto a colpire il paese ed a far abbassare le temperature.

Il tutto non avverrà già nella giornata di sabato, che resta ancora una volta apparentemente tranquilla. Il cambio di rotta lo si avrà nella giornata di domenica, con cieli grigi, piogge sparse e nevicate sulle vette italiane. Andiamo quindi a vedere che tempo ci sarà oggi.

Meteo, sabato 29 febbraio

Così dalla prossima settimana, in Italia troveremo una situazione alquanto complicata. Infatti sulla nostra penisola il tempo andrà a peggiorare, con un repentino abbassamento delle temperature come conseguenza dell’arrivo del vortice depressionario. Andiamo a vedere che giornata ci sarà oggi, analizzando la situazione settore per settore.

Sulle regioni del Nord Italia avremo un inizio di giornata per la maggior parte stabile. Se nella giornata di ieri qualche pioggia ha bagnato il settentrione, oggi almeno per la mattina, la situazione sarà stabile. Un lieve peggioramento lo si avrà la sera, con l’arrivo di nuove piogge. Temperature in lieve diminuzione, con massime tra gli 11 ed i 15 gradi.

Invece sulle regioni del Centro Italia troveremo una situazione molto simile. Infatti al mattino i cieli risulteranno grigi e nuvolsi, con piogge pronte ad esplodere verso la sera. Infatti, una volta tramontato il sole la situazione peggiorerà, con piogge che arriveranno a bagnare la Toscana. Anche qui le temperature risulteranno in diminuzione, con massime che oscilleranno dai 14 ai 18 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo dei cieli sereni o poco nuvolosi specie sulla Sicilia orientale. Le temperature qui avranno una tendenza inversa, con valori in aumento e massime che andranno dai 16 ai 20 gradi.

L.P.

Per rimanere sempre aggiornato sul Meteo, CLICCA QUI !