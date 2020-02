Il match più atteso dell’anno tra Juventus ed Inter rischia addirittura di essere rinviato. Sono ore decisive in federazione, vediamo cosa succede.

Rischia il rinvio il match clou della prossima giornata di Serie A. Stiamo parlando di Juventus-Inter, partita pronta a monopolizzare gli ascolti del Campionato Italiano e che ora, salvo alcuni ribaltoni, potrebbe addirittura essere rinviato.

Nei giorni scorsi in molti avevano espresso la loro perplessità nel giocare il matcha porte chiuse, visto che la partita dovrebbe essere una delle più spettacolari dell’intero campionato, e potrebbe risultare decisiva ai fini del verdetto finale.

Nelle prossime ore arriverà la decisione della lega, che brama un clamoroso rinvio. L’unica notizia cera è che il match non sarà disponibile in chiaro su Tv8, ma sarà riservato ai canali di Sky.

Juventus-Inter, i due piani della Lega

Per il grande evento seguito in tutto il mondo, la lega aveva pensato a due piani. Il primo, il Piano A, prevedeva il rinvio di tutte le partite a porte chiuse. Mentre il Piano B prevedeva un rinvio del big match. Inizialmente quest’ultima era la seconda strategia della lega, ma avendo nel calendario un match di cartello per il nostro campionato, è pian piano diventata l’ipotesi più plausibile.

Infatti sarebbe impensabile mostrare ai 170 paesi collegati da tutto il mondo alla tv per vedere il match, uno spettacolo senza pubblico e con meno emozioni rispetto a quelle che potrebbero dare i tifosi dagli spalti. Il piano A, invece, era stato a lungo portato in avanti anche dal Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora.

Ma la soluzione di Spadafora, seppur violenterebbe uno degli spettacoli più belli della Serie A, sembrerebbe anche la soluzione più indicata. Infatti per la Lega diventerebbe un grande problema organizzare il recupero di ben due giornate e mezzo. Le prossime ore quindi dovrebbero essere decisive, vedremo cosa succederà e quale sarà la decisione della Lega.

