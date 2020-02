Oltre alla decisione dello slittamento della finale di Coppa Italia, è arrivata la decisione per la semifinale Juve-Milan

Giornata molto importante quella di oggi per quanto riguarda il futuro delle competizioni di calcio in Italia. La Serie A sta subendo gravi contraccolpi organizzativi a causa del Coronavirus. 5 partite di questa giornata di Serie A si sarebbero dovuti giocare a porte chiuse, ma alla fine la Lega ha optato per un rinvio al 13 maggio. Stessa decisione per la finale di Coppa Italia che, per motivi organizzativi, slitta alla settimana successiva. Di conseguenza, cambia anche lo stadio in cui si giocherà, non più l’Olimpico di Roma, ma probabilmente San Siro. Ultima nota da decidere, la semifinale di ritorno in programma mercoledì sera allo Juventus Stadium tra Juve e Milan. Si va verso la regolare gara a porte aperte, però solo a metà.

Juve-Milan si giocherà a porte aperte, ma solo per i piemontesi

A seguito di tutte le restrizioni e precauzioni dovute al Coronavirus, diversi eventi sportivi in programma sono stati rinviati o sospesi. Per quanto riguarda la partita di Coppa Italia tra Juve e Milan, in programma mercoledì sera allo Juventus Stadium, è in programma in questi minuti un vertice in cui è presente anche il Presidente della regione Piemonte Alberto Cirio. Secondo quanto filtrato dal ‘La Stampa’, la decisione che con ogni probabilità verrà presa è quella di far disputare la partita regolarmente a porte aperte, ma solo a metà. Infatti, solamente i residenti in Piemonte avranno accesso allo stadio della Juventus, in modo da evitare l’affluenza di tifosi che abitano in altre regioni d’Italia maggiormente a rischio (in modo particolare la Lombardia).

