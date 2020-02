Italia, Meteorite attraversa i cieli del Nord fino ai Balcani. La massa celeste è stata visibile per molti cittadini

Un clamoroso episodio astronomico ha coinvolto i cieli italiani nella giornata di venerdì 28 febbraio. Un oggetto infuocato di forma sferica ha attraversato i cieli del Centro-Nord Italia all’incirca alle ore 10 di mattina. La palla di colore giallo è stata fin troppo visibile dagli abitanti di diverse Regioni. Dal Friuli alle Marche, passando per l’Emilia Romagna. Segnalazioni sono arrivate anche dall’altra parte dell’Adriatico, precisamente dalla Croazia. I testimoni oculari raccontano di: “Una luce abbagliante “seguita da una scia bianca ancor più visibile. Sembrava come una grande esplosione“.

Altri dalle parti di Fano parlano di “Una palla brillante che si è andata via via dissolvendosi nel cielo, dirigendosi verso il mare“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Luci allineate nel cielo del Nord Italia: la spiegazione di questo fenomeno – FOTO

Italia, Meteorite attraversa i cieli del Nord fino ai Balcani

Dopo qualche ora è arrivata la possibile spiegazione scientifica all’evento avvistato in Nord Italia e Croazia. Si trattava di una meteora rocciosa “esplosa” al contatto con l’atmosfera, generando dei detriti dispersi in mare. A confermarlo Daniele Gardiol, coordinatore nazionale di Prisma (Prima Rete per la Sorveglianza sistematica di Meteore e Atmosfera) dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf).

Lo scienziato ha sottolineato come: “Abbiamo ricevuto numerose segnalazioni con tanto di video. Pur non avendo ancora i calcoli definitivi sulla traiettoria, siamo pressochè sicuri di cosa si trattasse. Si capisce che il bolide, cioè la scia luminosa, è stata generata da un piccolo asteroide, molto probabilmente roccioso perché è esploso”.

Dal video girato online (Guarda sotto) si può vedere il momento esatto dell’esplosione, oltre ad ascoltare molte testimonianze di persone che hanno assistito all’evento nelle Marche e in Emilia Romagna.

Un testimone sottolinea come si sia accorto della “palla infuocata” mentre era in spiaggia in provincia di Ravenna. Alcuni sostengono che i detriti si siano inabissati dalle parti di Fano e che nella serata di giovedì, un altro asteroide sia passato più o meno sullo stesso punto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Meteorite a Modena, ciclista ritrova i frammenti: il racconto – FOTO