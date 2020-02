In Germania a far paura non è il Coronavirus, ma la comune influenza stagionale. Decine di migliaia di casi e centinaia di morti: ecco il vero nemico dei tedeschi

Mentre tutto il mondo, e in particolare l’Italia, è alle prese con gli effetti della diffusione del Coronavirus, c’è un altro paese europeo che sta fronteggiando un’altra epidemia. Stando ai numeri, molto più grave del Covid-19. In Germania, dove i contagiati del virus cinese sono circa 60, in queste settimane il vero nemico è la comune influenza stagionale.

Germania, altro che Coronavirus: il vero nemico è l’influenza che continua a mietere vittime

La Germania nelle ultime due settimane deve far fronte ad un picco di influenza che è arrivata a contagiare 80mila persone. Secondo i dati pubblicati dalle istituzioni di Berlino sarebbe salito a oltre 130 il numero delle vittime, mentre 13mila pazienti sarebbero ancora ricoverati in ospedale. Numeri che fanno paura, se confrontati con quelli del Coronavirus, lo spauracchio mondiale del momento. C’è un po’ di allarmismo per questa epidemia, perché evidentemente questo ceppo si è rivelato più forte e resistente di quanto ci si attendesse. E ancora non si sa se il picco massimo dei contagi sia stato raggiunto o bisognerò ancora attendere qualche giorno.

Nel mondo sono circa 80mila i casi positivi accertati di Coronavirus, gli stessi che sono con l’influenza solo in Germania. Finora, dunque, le autorità sanitarie tedesche sono più concentrate a debellare la comune influenza stagionale piuttosto che il Covid-19. Anche se qualche maligno pensatore dice che la Merkel starebbe tenendo nascosti i veri numeri sull’impatto del virus cinese per evitare ricadute sul piano economico.