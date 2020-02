A causa del Coronavirus è slittata anche la finale di Coppa Italia al 20 maggio. Con lo Stadio Olimpico già occupato, ecco dove dovrebbe disputarsi

Nella giornata di oggi è arrivata una scelta molto importante e che sta facendo parecchio discutere: rinviate le 5 partite di Serie A che si sarebbero dovute disputare a porte chiuse (tra cui Juventus-Inter). La data di recupero designata dall’assemblea di questa mattina in Lega è il 13 maggio, ossia il giorno in cui era fissata la finale di Coppa Italia, slittata anch’essa al 20 maggio. A questo punto è sorto però un altro problema. Dove verrà disputata la finale della coppa nazionale? Il 20 maggio lo stadio Olimpico di Roma sarà già occupato dall’UEFA in vista di Euro 2020. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere.it’, questa mattina è stato scelto lo stadio San Siro come luogo ospitante, e l’ufficialità dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, se non ore.

Coppa Italia, a breve l’ufficialità dello stadio scelto

Con ogni probabilità la finale di Coppa Italia di quest’anno verrà giocata allo stadio San Siro di Milano. Una scelta inedita ma quasi obbligata, considerando i danni e gli imprevisti che sta causando il Coronavirus. Già rinviate diverse giornate di Serie A, è notizia di oggi infatti lo slittamento della finale di Coppa Italia. Non più il 13 maggio 2020, ma il 20. Con lo stadio Olimpico già sotto il controllo della UEFA, chiamata ad organizzare la giornata di esordio di EURO 2020 (in programma proprio allo stadio di Roma e Lazio), lo stadio Meazza sembra quello maggiormente attrezzato per ospitare la finale di coppa nazionale. Resta solo da capire chi si giocherà il trofeo tra Milan, Juventus, Inter e Napoli, con le semifinali di ritorno da disputarsi (salvo ulteriori sorprese) la prossima settimana.

