Pavia, consigliere comunale attacca i napoletani in seguito all’emergenza per il coronavirus. Il suo post, ora eliminato dai social, ha causato una vera e propria bufera.

Pavia, il consigliere comunale Niccolo Fraschini ha scritto un post che ha creato un vero e proprio caos sui social network. L’uomo infatti, membro della lista Pavia Prima, che spera in una scissione del territorio lombardo dall’Italia, ha scritto delle cose molto pesanti. Il politico si è macchiato di affermazioni che assolutamente non sono passabili per un uomo che fa parte del governo, in quanto ricolme di violenza e di razzismo. Proprio questo ha spinto tantissime persone a commentare sotto il suo profilo, anche minacciandolo in certi casi, creando il caos sui social. Quanto affermato è infatti davvero molto forte e non è di certo ciò che serve all’Italia in questo momento di tensione e di crisi.

LEGGI ANCHE —> Coronavirus, Zaia fa dietrofront: “Mi scuso se ho offeso qualcuno”

Pavia, consigliere comunale: “Sporchi napoletani non dateci consigli”

Niccolo Fraschini, politico di Pavia, ha insultato napoletani, francesi e rumeni in un solo post. Vivendo in una zona rossa per il coronavirus, dove è consigliato aumentare le norme igieniche, l’uomo si è sentito offeso dal fatto che stessero insegnando alla sua gente come pulirsi per prevenire l’infezione. Di seguito il suo post sui social network.

“Noi lombardi veniamo schifati da gente che periodicamente vive in mezzo all’immondizia (napoletani et simila), da gente che non ha il bidet (francesi) e da gente la cui capitale (Bucarest) ha le fogne popolate da bambini abbandonati. Da queste persone non accettiamo lezioni di igiene: tranquilli, alla fine di tutto questo, i ruoli torneranno ad invertirsi #coronavirus”.

LEGGI ANCHE —> YouTube, il social preferito dagli Italiani: spodestata Facebook

Il dietroront in radio

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Niccolo Fraschini, consigliere comunale di Pavia: “Il concetto espresso non è così lontano dalla realtà, è una polemica contro chi ha amministrato la città di Napoli e i comuni vicini. Visto che alcuni sindaci del Sud, ad Ischia ad esempio, non vogliono i turisti, da amministratore rispondo. Non ho parlato di colera, ma sono sicuro che qualche cretino avrebbe scritto qualcosa contro i napoletani, qualora il focolare fosse stato a Napoli. Se i miei toni sono stati eccessivi, mi dispiaccio, ma il mio post è stato di difesa, contro gli attacchi dal Sud. Ospitare uno di Codogno? La persona per cui lavoro è di Codogno ed è in isolamento di venerdì 21. Ho tirato fuori i napoletani. Giusto il rinvio di Juventus-Inter? Sì, non è una partita come le altre. Tutti i derby, più il cosìdetto derby d’Italia, hanno un appeal particolare. Sarebbe stato un danno d’immagine”.