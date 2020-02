Vittorio Cecchi Gori è stato arrestato: l’imprenditore e produttore cinematografico dovrà scontare 8 anni di carcere a Rebibbia

Vittorio Cecchi Gori è stato arrestato. Venerdì pomeriggio l’imprenditore e produttore cinematografico, ex patron della Fiorentina, è stato oggetto di un ordine di esecuzione carcerazione da parte della Procura Generale della Corte d’Appello di Roma. Cecchi Gori dovrà scontare una pena di 8 anni e 5 mesi di reclusione per alcuni reati finanziari, tra cui anche la bancarotta fraudolenta. Ieri i Carabinieri del Nucleo Investigativo hanno notificato l’ordinanza e ora il 78 enne si trova nel carcere di Rebibbia.

Arrestato Vittorio Cecchi Gori, l’ex patron della Fiorentina condannato per reati fiscali: tra cinema e i viola

Nato a Firenze nel 1942, figlio del noto produttore cinematografico Mario, Cecchi Gori, nei primi anni ’90 fonda la rete televisiva ‘Telemontecarlo‘ (che nel 2001 diventa l’attuale ‘La7’). Tra i suoi film prodotti più famosi c’è Il Postino di Massimo Troisi (1994) e La Vita è Bella di Roberto Benigni (1997), entrambe le pellicole premiate con gli Oscar. Nel 1993 diventa presidente della Fiorentina, al comando della quale vince due Coppe Italia e una Supercoppa italiana, Nel 2002, però, gravi problemi finanziari portarono al fallimento del club viola.

Proprio per queste vicende Cecchi Gori fu arrestato per bancarotta fraudolenta, ma la maggior parte della pena gli fu risparmiata per la legge sull’indulto. Sull’imprenditore fiorentino gravano anche altri procedimenti giudiziari riguardanti la gestione delle sua altre aziende.

Cecchi Gori, la storia d’amore con Valeria Marini

Vittoria Cecchi Gori si è reso noto alle cronache di gossip per la sua storia d’amore con la showgirl e attrice Valeria Marini, di quasi 30 anni più giovane. I due hanno avuto una relazione di cinque anni, nei primi anni 2000. Nonostante il precedente matrimonio con l’attrice Rita Rusic durato dal 1983 al 2000, il 78enne fiorentino ha dichiarato che la Marini è stata la donna più importante della sua vita. La 52enne romana gli è stata accanto anche dopo la separazione, difendendolo durante i procedimenti giudiziari e soprattutto nel 2017, quando ebbe gravi problemi di salute legati ad un’ischemia celebrale.