Usa, Trump e la Quaresima Pro-Life: il Presidente americano si schiera contro l’aborto

Il presidente Trump è da sempre uno dei grandi sostenitori della battaglia contro l’aborto. Negli Stati Uniti attuali, sotto la sua gestione sono tornate in auge battaglie in favore della vita, la maggior parte delle volte appoggiate anche da lui in prima persona. Proprio come ogni anno Donald Trump ha voluto mandare la sua lettera di sostegno al movimento Pro Life americano, alla vigilia della campagna “40 giorni per la vita“, in concomitanza con l’avvio della Quaresima cristiana.

Il Tycoon americano è diventato il primo presidente degli Stati Uniti a partecipare al più grande raduno annuale anti-aborto a stelle e strisce.

Si è rivolto a migliaia di manifestanti alla “March for Life” vicino al Campidoglio degli Stati Uniti, radunatisi per l’occasione.

Trump ha dichiarato: “Siamo qui per un motivo molto semplice: difendere il diritto di ogni bambino nato e non nato a sfruttare appieno il loro potenziale dato da Dio“.

La manifestazione annuale è iniziata per la prima volta nel 1974, un anno dopo che la Corte Suprema degli Stati Uniti ha legalizzato l’aborto.

Usa, Trump e la Quaresima Pro-Life: la battaglia contro l’aborto

Fino ad ora nessun Presidente aveva mai partecipato alla marcia, che ha luogo a pochi passi dalla Casa Bianca, sebbene i precedenti capi repubblicani, tra cui George W Bush e Ronald Reagan, si siano rivolti al gruppo con dei messaggi.

Mike Pence è diventato il primo vicepresidente in carica a partecipare alla manifestazione nel 2017.

L’apparizione di Trump alla “40 giorni Pro Life” ha deliziato i manifestanti.

Gli elettori che sostengono la limitazione dell’aborto costituiscono un collegio elettorale chiave per Trump, che sta cercando di nuovo il proprio sostegno alle urne per le elezioni del 2020.

La scorsa settimana, i manifestanti a Washington hanno gridato “altri quattro anni” e “ti amiamo“. Una testimonianza di affetto in un momento certamente non facile per il miliardario newyorkese.

