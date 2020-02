Trenitalia ha comunicato la prossima riapertura delle linea ad alta velocità Milano-Bologna: ecco la data della riattivazione

Non è stato davvero un periodo semplice per il trasporto ferroviario nel nord Italia. Prima il grave episodio dello scorso 6 febbraio a Lodi, con il treno deragliato sulla linea ad Alta Velocità Milano-Bologna che ha causato due morti e 31 feriti. Poi le forti limitazioni delle corse per il diffondersi del Coronavirus in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Ora, finalmente, per i viaggiatori arriva una buona notizia.

Trenitalia, riapre la linea Alta Velocità Milano-Bologna: ecco la data

In questi giorni i tecnici hanno lavorato su circa 3 km di ferrovia ed effettuato controlli per almeno 40 km di infrastruttura tra binari, pali dell’elettricità e altri interventi di messa in sicurezza. La Rete Ferroviaria Italiana, dopo che le Autorità avevano proceduto al dissequestro dell’infrastruttura, ha lavorato per giorni per una riapertura più celere possibile.

Oggi Trenitalia ha annunciato, sul proprio sito ufficiale e tramite comunicazione ai propri clienti, che lunedì 2 marzo sarà riattivata la linea AV Milano-Bologna e che le Frecce torneranno a circolare gradualmente, fino al completo ripristino. Ora, per quanto riguarda il blocco dei treni nelle zone a rischio Coronavirus, bisognerà attendere gli sviluppi e le prossime indicazioni da parte delle istituzioni.