Parigi, caos in città nella zona della Gare de Lyon: incendi e scontri durante una manifestazione. Inevitabile l’intervento della forza dell’ordine che ha blindato l’intera zona. Ecco cosa è successo.

Caos a Parigi, incendio e scontri nella zona di Gare de Lyon. Secondo quanto si apprende, il tutto è scoppiato a margine di un concerto rapper nel mirino degli oppositori del regine. Fortunatamente non ci sono vittime, ma è stata grande la paura per i presenti.

Parigi, incendio e scontri in città

Si tratta in particolare di Fally Ipupa, star congolese la cui presenza ha dato il via al caos totale. Prima della sua esibizione, infatti, sono state incendiate diverse auto e diversi mezzi con l’intervento necessario delle forze dell’ordine.

La zona adesso è completamente blindata, con lo scalo ferroviario evacuato e con la Polizia che ne impedisce l’accesso a chiunque. E’ stata in particolare la stessa prefettura di Parigi a spiegare che gli scontri sono legati all’evento musicale, dal momento che la celebrità è nel mirino degli oppositori al regime del presidente del Congo, Felix Tshisekedi.

Il cantante tra l’altro è recidivo. Già in passato, infatti, un suo concerto fu annullato a causa delle proteste dei contestatori. L’episodio, in quel frangente, avvenne sempre a Parigi ma a La Cigale. Era da circa un decennio che il cantante francese non si esibiva più nella capitale francese. Probabile che ne passerà un altro nel frattempo.

