Paolo Palumbo incontra il Papa: ecco quanto ammesso dal ragazzo affetto da SLA protagonista nel corso dell’ultimo Festival di Sanremo.

Ha 22 anni, è malato di SLA e ha fatto emozionare tutti nel corso dell’ultimo Festival di Sanremo attraverso il suo rap-monologo sulla malattia, “Io sto con Paolo”. Due giorni fa, Paolo Palumbo ha coronato il sogno di una vita, ovvero quello di incontrare il Papa nel corso dell’udienza generale del Mercoledì delle Ceneri. Paolo, che è stato accompagnato dal fratello Rosario e dalla mamma Sonia, ha raccontato poi tutte le sue emozioni sulla propria pagina Facebook.

LEGGI ANCHE >>> Paolo Palumbo, chi è il cantante di Sanremo con la SLA

Paolo Palumbo incontra il Papa: le sue parole

Ecco quanto ammesso dallo stesso Paolo Palumbo su Facebook: “L’INCONTRO PIÙ EMOZIONANTE DI SEMPRE… 😍❤ Ecco svelato il motivo di questo mio viaggio, sono partito per incontrare Papa Francesco e questa mattina quando l’ho visto avvicinarsi il mio cuore ha iniziato a battere in una maniera esagerata.. 😍🙏🏻 Abbiamo parlato, mi ha dato un bacio e mi ha ascoltato… 😘❤ La sua carezza e il suo bacio mi hanno dato una carica di emozioni e d’amore veramente inmisurabile… 😱😍 E mi ha fatto commuovere vedere il papa emozionarsi per le mie parole… Credetemi, descrivere la gioia è impossibile… 😱😍❤ Vi trasmetto l’amore che lui ha trasmesso a me… 😉🙏🏻❤ Questo scatto rubato è per raccontarvi ciò che mi ha regalato così tanta felicità e amore.. Vi mando un abbraccio dalla capitale.. 😘❤🙏🏻😍“.