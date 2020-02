Riapre finalmente ai turisti il Duomo di Milano. Il sindaco Sala però dispone alcune restrizioni, andiamo a scopire quali sono e cosa comportano.

Nei giorni scorsi il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, aveva dichairato di voler fare ripartire al più presto l’economia milanese, bloccata dalla psicosi scaturita dal boom del Coronavirus, al Nord Italia.

Dopo un periodo di incertezza, che ha visto un radicale crollo dei turisti nel capoluogo lombardo, e migliaia di annullazioni dei viaggi, Sala ha disposto finalmente la riapertura di quello che è il simbolo della Capitale della Moda, stiamo parlando del Duomo.

Ogni anno la cattedrale attira milioni di turisti da tutto il mondo, pronti ad immortalarsi dinanzi alla stupenda opera architettonica. Così Sala ha ben pensato di far ripartire l’economia riaprendo quello che è il simbolo della città.

Inoltre il sidnaco milanese, nei giorni scorsi, aveva chiesto un urgente colloquio con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Ma a causa dei vari impegni di Conte, l’incontro non è avvenuto, così il sindaco ha deciso di sbloccare la situazione facendo di testa sua.

Milano, riapre il duomo: tutte le restrizioni

La nuova disposizione del sindaco milanese ha così disposto la riapertura del sito turistico, ma con alcune rigide restrizioni.

Infatti per accedere all’interno della cattedrale c’è bisogno di una prenotazione che potrà avvenire solamente online ed inoltre gli ingressi saranno contingentati.

In merito alla decisione, l’assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, ha dichiarato: “Ho appena parlato con la Veneranda Fabbrica del Duomo che mi ha comunicato la volontà di riaprire ai turisti in maniera contingentata. Il Duomo è una chiesa particolare, viene riaperta gestendo gli ingressi, con i turisti che possono entrare in pochi alla volta, con ingressi scaglionati, con le biglietterie solo on line“.

Così da lunedì riaprirà il Duomo, seppur con evidenti restrizioni, il simbolo del capoluogo lombardo pronto a far ripartire la propria economia. Inoltre la cattedrale sarà aperta solamente ai turisti e non saranno ancora celebrate le messe al suo interno.

