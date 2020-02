Jennifer Garner è la numero uno del 2019, lo afferma la rivista People che ha stilato la classifica delle donne più belle

Il primo posto nella classifica delle donne più belle del 2019, stilata, come ogni anno dalla rivista People, spetta a Jennifer Garner. Il titolo di “più bella del 2019” è per l’attrice inaspettato: “Non mi sono mai considerata una bella ragazza e la bellezza e l’aspetto fisico non hanno mai fatto parte delle cose importanti della mia vita… Ho cominciato a sentirmi più attraente solo crescendo”. Una di quelle che nonostante sia abituata a stare sotto i riflettori, riesce ancora ad arrossire per un complimento. È ciò che fa intendere anche durante la premiazione dicendo: “Sono stata spesso ospite qui, ma quella volta ero in preda al terrore, per la prima volta – racconta la Garner– Pensavo di scappare via, temevo che il pubblico fischiasse sentendo il mio nome. Una cosa davvero imbarazzante: pensavo preferissero vedere Kaia Gerber al mio posto”.

Jennifer Garner, una carriera in continua ascesa

Il settimanale People non si limita a premiare soltanto la bellezza esteriore, che di certo alla star della “rivolta delle ex” non manca, ma va oltre cercando nelle donne i loro talenti. Senza dubbio la vincitrice ne ha molti: classe ’72, madre di tre figli, attrice, produttrice cinematografica e televisiva, imprenditrice per la realizzazione di alimenti organici per i più piccoli, ambasciatrice artistica per Save The Children. La sua bellezza è così naturale e versatile: dall’aspetto sexy sui red carpet alla mamma “acqua e sapone” che accompagna i figli a scuola con i capelli raccolti e le scarpe da ginnastica. Una bellezza di altri tempi, fuori dagli schemi, non costruita e artefatta. Chissà, è forse per questo che è la numero uno?

