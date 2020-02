Grave incidente ad Imola, dove un ragazzo è uscito fuori strada con la propria macchina, ribaltandosi. Le sue condizioni sembrerebbero gravi.

Un grave incidente è andato in scena ieri sera nell’Imolese. Stando a quanto riportato dai primi media locali, ancora una volta, l’incidente si sarebbe sviluppato in quella che è chiamata l’incrocio maledetta.

Infatti ancora una volta, un incidente è avvenuto tra via Nuova e via Correcchio vicino al noto e storico ristorante locale “La Sterlina”, di Sasso Morelli. Stando alle prime testimonianze, l’autista avrebbe perso il controllo della propria auto, per poi andare a sbattere.

Imola, le condizioni del conducente dop l’incidente stradale

Così udito il botto i presenti sul posto sono andati a controllare cosa fosse successo. Davanti ai loro occhi l’ennesimo schianto all’incorocio maledetto. Sul posto sonop giunti subito sia le forze dell’ordine che un’ambulanza del 118.

Le forze dell’ordine hanno cercato di ricostruire la dinamica dell’incidente. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo a bordo di una Fiat Punto era diretto verso Sesto Imolese, quando improvvisamente ha perso il controllo del veicolo, finendo in un fossato a lato della carreggiata.

Dop aver perso il contrallo dell’auto, inoltre, si sarebbe scontrato contro una rampa d’accesso di un’abitazione, finendo la sua corsa con un fortissimo impatto.

Così sul posto è stato necessario l’intervento dei sanitari, per provvedere al recupero del corpo. Una volta recuperato l’uomo dal veicolo, l’ambulanza ha trasportato il giovane in ospedale. Adesso stando al referto medico, l’uomo sarebbe in gravissime condizioni.

A permettere il regolare ripristino del traffico, invece, ci hanno pensato i carabinieri di Imola, che intanto continuano ad indagare sulla dinamica dell’incidente.

L.P.

Per rimanere sempre aggiornato sulla Cronaca Italiana, CLICCA QUI !