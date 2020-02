Chi è Emma Petitti, appena nominata Presidente dell’Assemblea dell’Emilia-Romagna, come previsto

Emma Petitti è stata nominata a voto unanime nuova Presidente dell’Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna, come previsto dalle indiscrezioni dei giorni precedenti all’elezione. La Petitti, assessore al Bilancio uscente, prende il posto di Simonetta Saliera, che ha ricoperto il ruolo negli ultimi cinque anni. Scelti i due vice: Fabio Rainieri, parmense e appartenente alla Lega, e Silvia Zamboni, bolognese legata al Pd. Eletti anche i questori: Giancarlo Tagliaferri per Fratelli d’Italia e Katia Tarasconi per il Partito Democratico. Indicata come capogruppo del Pd Marcella Zappaterra, da Ferrara, che ha sottolineato la rilevanza femminile nell’istituzione, data la presenza di 16 donne su 29 consiglieri della maggioranza. Erano presenti alla prima seduta dell’Assemblea anche Vittorio Sgarbi e Lucia Borgonzoni. I due hanno affermato che si dimetteranno presto dagli incarichi regionali per rimanere parlamentari, data l’incompatibilità dei ruoli.

Chi è Emma Petitti, la nuova Presidente dell’Assemblea per l’Emilia-Romagna

Emma Petitti è nata a Rimini il 12 maggio 1970. Ha conseguito la laurea in Filosofia presso l’Università degli Studi di Bologna. Negli anni Novanta, si è dedicata alle attività di formazione e di ricerca nell’ambito della progettazione europea. Ha altresì svolto degli studi epistemologici sui rapporti delle donne con la scienza e la tecnologia, sviluppando parallelamente competenze sul settore delle politiche di genere. Quest’ultime sono state poi il suo cavallo di battaglia in campo regionale, dati i numerosi progetti da lei portati avanti. Si è occupata anche di promuovere attività culturali e formative nella sua città natale. La sua carriera politica è iniziata nel 2006, con l’elezione al Consiglio comunale di Rimini per la lista dell’Ulivo. Nel 2013 divenne deputata alla Camera nelle liste del Pd, per poi far ritorno in Emilia-Romagna come assessore al Bilancio.

