Diffamazione a mezzo stampa, CNOG (Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti) potrà intervenire nel giudizio costituzionale sulla legittimità

Quando si parla di diffamazione a mezzo stampa ci si muove sempre all’interno di un confine sottile. La legge è chiara ma ammette delle zone di grigio dove spesso si trova difficoltà di giudizio. Ora arriva una sostanziale modifica a livello giuridico e riguarda il potere di intervento dell’ODG (Ordine dei Giornalisti italiani).

Di fatti la Corte Costituzionale, con l’ordinanza n. 37 del 27 febbraio, ha stabilito la possibilità di intervento dell’Ordine nel giudizio di costituzionalità sulle norme che regolano la diffamazione a mezzo stampa. Il Consiglio nazionale (CNOG) potrà esprimersi nel giudizio costituzionale sulla legittimità delle norme in materia di diffamazione a mezzo stampa. Tali norme stabiliscono il carcere per il giornalista reo di aver infranto le regole, oltre che per il direttore responsabile.

La causa sarà discussa in udienza pubblica il prossimo 21 aprile 2020.

Da tale ordinanza si evince che l’intervento dovrà essere giustificato da ”un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio”.

La legge stabilisce altresì che le sentenze penali che comportano interdizione dai pubblici uffici determinano automaticamente la cancellazione o la sospensione del giornalista dal proprio albo. Qualora invece la condanna vada a ledere la dignità e la reputazione del professionista dell’informazione, allora il CNOG può iniziare l’azione disciplinare.

La Corte Costituzionale fa inoltre sapere che da un’eventuale condanna penale del giornalista e del direttore responsabile

deriverebbero specifiche conseguenze in ordine all’avvio dell’azione disciplinare. Queste conseguenze sono riguardanti la sfera dei poteri del Cnog e hanno come oggetto, ”in modo diretto e immediato”, lo specifico rapporto giuridico sostanziale dedotto in quel giudizio (la pretesa punitiva statale nei confronti degli imputati). Tutto ciò porterà presumibilmente ad una maggiore tutela da parte degli operatori dell’informazione, attraverso la propria rappresentanza istituzionale, solo in caso di accertata lesione della propria dignità. Possibilità di intervento sulla diffamazione comunque limitata, vista la gravità del fatto.

