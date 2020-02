Coronavirus vaccino in via di sviluppo in Israele. Secondo le ultimissime notizie, gli scienziati starebbero lavorando al massimo per trovare una cura definitiva.

Il coronavirus è il tema di cui più si parla in questi mesi. La malattia che ha origini cinesi sta contagiando sempre più persone, ammazzandone alcune. Proprio per cercare di combatterlo, in tutto il mondo equipe di scienziati e di esperti si muovono per ottenere una cura in tempi previ. Nelle ultime settimane vi abbiamo raccontato come, al livello teorico, un vaccino richiederebbe almeno un anno di studi e sperimentazione. Tuttavia nelle ultime ore il primo ministro israeliano della Scienza e della Tecnologia, Ofir Akunis, ha rilasciato delle dichiarazioni importanti. Di seguito le sue parole, riportate da AdnKronos.

Coronavirus, vaccino in sviluppo in Israele: “Servono 3 settimane”

“Sono fiducioso che ci saranno ulteriori rapidi progressi che ci permetteranno di fornire una risposta necessaria alla grave minaccia globale rappresentata dal coronavirus. Il quadro scientifico per il vaccino si basa su un nuovo vettore di espressione proteica, che forma e secerne una proteina solubile chimerica che trasporta l’antigene virale nei tessuti della mucosa mediante endocitosi autoattivata, inducendo l’organismo a formare anticorpi contro il virus. Siamo nel mezzo di questo processo e speriamo che tra qualche settimana avremo il vaccino nelle nostre mani. Sì, tra qualche settimana, se tutto funzionasse, avremmo un vaccino per prevenire il coronavirus. Data l’urgente necessità globale di un vaccino contro il coronavirus umano, stiamo facendo tutto il possibile per accelerare lo sviluppo ed ottenere l’approvazione della sicurezza in 90 giorni. In questo momento stiamo discutendo con potenziali partner che possono aiutare ad accelerare la fase di sperimentazione sull’uomo e ad accelerare il completamento dello sviluppo del prodotto finale e le attività normative”.

