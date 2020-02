Uno studio di ricercatori italiani ha rivelato che il Coronavirus sarebbe in Cina già molto tempo. Cosa non ha funzionato?

E’ trascorsa ormai una settimana da quando si sono verificati i primi casi di Coronavirus in Italia. Le Regioni più colpite sono quelle del Nord, soprattutto Lombardia e Veneto, ma il numero dei contagi sembrano aver ora intrapreso un trend in discesa. L’epidemia ha avuto origine in Cina e ha avuto il picco nelle zone interessate a partire da fine dicembre, ma si potrebbe essere generato molto prima.

Coronavirus, la scoperta degli scienziati italiani sull’origine: “In Cina da ottobre”

Secondo quanto rivelato da un recente studio di ricercatori italiani il Coronavirus sarebbe già da diversi mesi in circolo nella provincia di Hubei. L’indagine epidemiologico e molecolare effettuato da alcuni scienziati dell’Università Statale di Milano ha stimato che il Covid-19 abbia avuto origine tra la seconda metà di ottobre e la prima di novembre. Insomma, molto prima rispetto a quando si ha avuta la percezione e la pericolosità della grandissima diffusione del virus. I risultati sono stati pubblicati sul ‘Journal of Medical Virology’ e inviati all’Oms.

Sono stati analizzati 52 genomi virali di Sars-Cov-2 (come era originariamente chiamato il virus) depositati nelle banche dati. Stimando il numero riproduttivo e il tempo di raddoppiamento della infezioni si è arrivato ad affermare che il Coronavirus era già presente ben prima rispetto al verificarsi dei primi casi di polmonite misteriosa’ in Cina. Questo sta a constatare con quanto ritardo il governo di Pechino abbia agito per fermare l’epidemia, che ormai si era propagata in tutto il paese e, successivamente, in tutto il mondo.