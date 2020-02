Coronavirus: dopo l’italo-nigeriano King Udoh contagiato, salgono a quattro i casi all’interno della società toscana. Lo conferma lo stesso club con un comunicato ufficiale.

Coronavirus, dilaga l’infezione nella Pianese calcio. Lo riferisce la stessa società toscana attraverso il proprio sito ufficiale. Secondo quanto quanto si apprende, dopo King Udoh, calciatore italo-senegalese trovato positivo nelle ultime ore, c’è un forte sospetto per altri quattro casi.

Coronavirus, altri tre club

Si tratterebbe di tre calciatori e un elemento dello staff, i quali, in realtà, avrebbero anche fatto il test risultando positivi. Soltanto un secondo esame dell’istituto superiore di sanità darà a breve la certezza assoluta.

“Il primo è un calciatore che aveva iniziato ad accusare un lieve rialzo della temperatura e cefalea sabato sera scorso, quando la squadra era in trasferta ad Alessandria per disputare una partita di campionato”, si legge attraverso il comunicato ufficiale della società di Serie C.

L’atleta è attualmente isolato. “Il secondo calciatore– si legge – invece è in isolamento presso la propria abitazione, pur non presentando alcun sintomo, così come il terzo calciatore che è leggermente febbricitante.

Virus che si sarebbe diffuso anche nello staff: “La quarta persona risultata positiva al tampone è un collaboratore della società che stamani, dopo aver trascorso la notte in stato febbrile, è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Siena. Attualmente la febbre è calata e non si ravvisano particolari complicanze”.

Come spiega il club, durante la settimana, non c’è stato alcun allenamento per le restrizioni date dagli organi regionali e nazionali. Il presidente Maurizio Sani, invece, si è sottoposto volontariamente in auto-isolamento.

