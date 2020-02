Coronavirus, 44 nuovi morti in Cina e altri 327 contagi: ecco quanto riferito in queste ore dalla Commissione sanitaria nazionale.

Il Coronavirus continua a mietere vittime, soprattutto in Cina. Secondo quanto riferito in queste ore dalla Commissione sanitaria nazionale (Nhc), ci sarebbero altri 44 morti e 327 nuovi contagi: il numero complessivo di vittime, a questo punto, è salito a 2.788. Delle quarantaquattro persone che hanno perso la vita in queste ore, 41 sarebbero dell’Hubei, 2 di Pechino e 1 dello Xinjiang.

Coronavirus, numeri in costante aggiornamento in Cina

Nella giornata di ieri sarebbero stati dimessi dagli ospedali cinesi addirittura 3.622 persone, portando il totale a 36.117. I casi di infezione confermati sarebbero saliti a 78.824: 10.525 le persone dimesse dal periodo di osservazione medica, 65.225 sottoposte ancora in questo momento. In Italia, invece, si contano al momento 17 persone morte e 650 contagi.

