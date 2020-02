Dopo quasi cinque anni si conclude l’operazione di fusione tra Wind e Tre. I due operatori si uniranno definitivamente per metà marzo con una rete unica. Vediamo le novità.

A quasi cinque anni dalla fusione Wind e Tre completano finalmente la loro unione. Indiscrezioni provenienti dai due provider di rete infatti confermano che il prossimo 16 marzo nascerà un nuovo operatore, unico. I due ex avversari abbandoneranno i loro vecchi nomi per convergere verso uno nuovo.

Intanto il 6 marzo è previsto un evento in cui probabilmente verrà presentata la nuova rete 5G unica, che andrà così a completare il processo di integrazione iniziato nel 2015.

L’unione infatti ha fatto nascere il primo operatore di telefonia mobile italiano dal punto di vista numerico, lasciando allo stesso tempo campo all’arrivo di Iliad in Italia. La normativa infatti prevede che il mercato sia occupato da 4 operatori fisici, più una serie di operatori virtuali, che si appoggiano sulle reti fisiche degli principali.

Proprio per contrastare la concorrenza le “low cost” è stato presentato il nuovo operatore virtuale Very Mobile, che dovrà fare concorrenza ad avversari agguerrito come Ho, Poste italiane, Fastweb e Kena. Wind-Tre, con l’apertura di Very, cerca di contrastare anche la perdita di utenti in favore di Iliad.

LEGGI ANCHE >>> Sicurezza, oltre un miliardo di dispositivi Wi-Fi a rischio intercettazione

Il nuovo operatore si chiamerò WTRE

Il nuovo operarore alzerà il sipario sulla fusione il prossimo 16 marzo e il nome dovrebbe essere WTRE, per sottolineare l’unione dei due colossi. Cosa comporterà per gli utenti? La rete che si va a creare ha una copertura del 99% sul territorio italiano e una qualità molto alta.

Il nuovo gruppo appartiene a CK Hutchinson, società cinese che ha concluso l’operazione e che utilizza il marchio Tre in altri paesi esteri e con l’operazione WTRE proverà ad assaltare e recuperare il milione e passa di utenti persi complessivamente da Wind e Tre.

TI POTREBBE INTERESSARE >>> 5G e i rischi per la salute, la Svizzera blocca le antenne