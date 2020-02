Usa, sparatoria in un noto birrificio: 6 morti in seguito a quanto accaduto proprio in queste ore a Milwaukee, nel nord degli Stati Uniti.

Strage negli Stati Uniti, precisamente a Milwaukee, nel nord del paese. Lo riferisce in queste ore il sito dell”Agi’, secondo cui un uomo licenziato poco prima dalla sua azienda si sarebbe reso protagonista di una sparatoria all’interno di un noto birrificio. Il bilancio complessivo sarebbe di 6 persone morte, compreso l’autore della strage.

Usa, sparatoria in un noto birrificio: 6 morti

L’uomo, che era stato licenziato dall’azienda famosa per i marchi Coors e Millerm ha fatto immediatamente ritorno nella sede della società e avrebbe ucciso 5 dipendenti. Immediato l’intervento dell’Fbi e dei tiratori scelti che avrebbero immediatamente bloccato l’autore di questo folle gesto, divenuto la sesta vittima di quanto accaduto a Milwaukee.

