Strasburgo, incendio in un palazzo: 5 morti e 7 feriti come reso noto dal vigili del fuoco della città nella regione dell’Alsazia-Champagne-Ardenne-Lorena.

Incendio in un palazzo a Strasburgo, nella regione dell’Alsazia-Champagne-Ardenne-Lorena, nel Nord-est della Francia. Secondo quanto comunicato dai vigili del fuoco della città, il bilancio complessivo sarebbe addirittura di 5 persone morte e 7 ferite. In queste ore, sarebbero in corso i rilievi per fare chiarezza sulle cause che hanno provato il rogo in piena notte, precisamente poco dopo l’una.

Strasburgo, spaventoso incendio in edificio

Poco dopo mezzanotte, dunque, alcune persone dell’edificio in questione – secondo quanto riferito dal sito di ‘Sky Tg 24’ – avrebbero contattato immediatamente i pompieri per la presenza di fumo lungo le scale. I vigili del fuoco avrebbero salvato poco più di venti persone, mentre non ci sarebbe stato nulla da fare per i 5 morti. Seguiremo con grande attenzione questa vicenda e vi terremo sicuramente aggiornati in caso di novità da Strasburgo.

