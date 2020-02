Richard branson, patron della Virgin, ha presentato la nuova lussuosa nave su cui si potrà intraprendere una crociera per soli adulti. Una ventata di novità per tutto il settore.

L’obiettivo è quello di conquistare, o riconquistare, i vancanzieri più giovani e rilanciare così il turismo delle crociere. Richard Branson, l’istrionico fondatore di Virgin, punta il mare dopo aver associato il suo nome a treni e aerei fino ad arrivare alle astronavi vere e proprie che porteranno a breve i primi privati nello spazio.

La Scarlet Lady è attualmente ormeggiata in Inghilterra, nel porto di Dover. Entrerà in servizio ad aprile, offrendo principalmente crociere nei Caraibi facendo base a Miami.

Una nave da crociera per soli adulti all’insegna del lusso e della tecnologia

Ma cosa significa per soli adulti? Nulla a che vedere con erotismo e appuntamenti al buio, si tratta fondamentalmente di spostare il target dalle famiglie ai turisti più giovani. Niente bambini urlanti che corrono per i ponti e le piscine insomma ma un ambiente più riservato e tranquillo in cui potersi godere un po’ di relax.

“La Scarlet Lady è davvero speciale – ha spiegato Branson alla stampa durante la presentazione – abbiamo lavorato con alcuni dei designer, artisti e architetti più ricercati al mondo per creare un’esperienza straordinaria. Ho sognato di lanciare una mia compagnia di crociere fin da quando avevo vent’anni – ha proseguito – e sono emozionato che quel momento è arrivato”.

Settantotto suite, ristoranti e perfino uno studio di tatuaggi e piercing a bordo

Come detto il target prescelto sono i giovani, quelli muniti di un solido conto in banca. A bordo sono previste 78 lussuose RockStar Suites, divise a loro volta in Massive, Fab, Posh e Gorgeus. Le sistemazioni più economiche partono da 1600 dollari per una mini crociera di 3-4 giorni, fino ad arrivare a 19.000 dollari per le suite di punta. Tra i vari servizi per gli ospiti un ristorante coreano, palestre e spa, e anche uno studio di piercing e tatuaggi.

La Scarlettt Lady è la prima delle tre navi pensate dalla Virgin Voyages, le altre due hanno la consegna prevista rispettivamente per il 2021 e 2022. La nave è realizzata da Fincantieri e pesa 60mila tonnellate, lunga 278 metri e larga 38. Al suo interno trovano posto 1430 cabine, in grado di ospitare 2770 passeggeri e 1160 membri dell’equipaggio. Tra i numerosissimi servizi disponibili, presentati sul sito di Virgin Voyages, spicca la lussuosa sala prove fornita di chitarre e il Richard’s Rooftop, un’esclusiva terrazza accessibile solo agli ospiti delle suite.

