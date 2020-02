A seguito del diverbio tra governo e Regione Lombardia, il leader di Italia Viva Matteo Renzi ha mandato un messaggio Whatsapp ad Attilio Fontana. Cosa gli ha scritto

La tensione relativa al Coronavirus continua ad avere effetti importanti sotto ogni punto di vista. È notizia di pochi giorni fa lo scontro che c’è stato tra il premier Giuseppe Conte e il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. Il diverbio si sarebbe scatenato sul fatto che, secondo il presidente del Consiglio, non sarebbero state rispettate a pieno le norme di sicurezza dall’ospedale di Codogno, uno dei paesi maggiormente colpiti dalla terribile epidemia cinese. Pronta la reazione del leader di Italia Viva Matteo Renzi, che ha voluto contattare telefonicamente Giuseppe Conte, chiedendogli collaborazione e unità di intenti tra le varie parti del governo. Ha poi contattato anche Fontana tramite un messaggio su Whatsapp, il cui contenuto è stato pubblicato da Renzi stesso sul suo account Twitter.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, 14 vittime e 528 contagi in Italia: positivo un calciatore – DIRETTA

Renzi, pubblicato lo screenshot di whatsapp con Fontana

A seguito degli scontri al governo tra il premier Giuseppe Conte e il leader della regione Lombardia Attilio Fontana circa il protocollo seguito dall’ospedale di Codogno, Matteo Renzi ha voluto fare da ‘paciere’, cercando di chiamare all’unione e alla collaborazione in un periodo di emergenza così importante per l’Italia. “Sono dispiaciuto per le tensioni createsi. Se c’è bisogno di una mano, noi ci siamo!” il messaggio con cui Renzi ha voluto, tramite Qhatsapp, dimostrare il proprio sostegno alla regione Lombardia e al leader Fontana. Immediata la risposta del presidente lombardo, il quale ringrazia Renzi e lo avvisa dell’importanza dei giorni a venire. Conclusa la conversazione, Matteo Renzi ha pubblicato uno screenshot della chat sul suo account Twitter, chiamando ancora una volta – pubblicamente – all’unione tra le parti.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Coronavirus, positivo un calciatore in Italia: la situazione