Il re delle piattaforme streaming offre una funzione non sempre gradita agli utenti. Ecco come disattivare l’autoplay dei trailer su Netflix, i passaggi da seguire.

A tutti gli utenti di Netflix sarà capitato di passare minuti e minuti sfogliando l’immenso catalogo di contenuti disponibili, alla ricerca del film o della serie tv più adatta per trascorrere una serata in relax sul divano. Una ricerca che rischia spesso di diventare frustrante, sia per la mole di roba disponibile che per l’invadenza dei trailer.

Non appena si passa con il cursore sopra un’anteprima infatti, parte in automatico il trailer, con tanto di audio a volume sostenuto e per di più nella maggior parte dei casi in lingua originale. C’è una buona notizia: questa funzione, da molti apprezzata e da altrettanti detestata, si può disattivare. Vediamo come fare.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Netflix, le nuove uscite di marzo 2020

Netflix, i passaggi per disattivare l’autoplay delle anteprime

Per prima cosa è necessario accedere al proprio account Netflix da un computer, le modifiche effettuate poi avranno effetto anche sugli altri dispositivi come tablet o smart tv. Nell’angolo in alto a destra della schermata cliccare sull’immagine associata al proprio profilo, si aprirà un menù a tendina.

Sotto i link ai vari profili creati dall’utente (operazione facoltativa) apparirà la voce Account, è sufficiente cliccarci per accedere ad una serie di opzioni modificabili, tra cui quella di nostro interesse.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Streaming, si avvicina il lancio di Disney+ in Italia: tutti i dettagli

L’operazione va fatta dal computer e avrà effetto su tutti i device

Nella schermata successiva si avrà accesso ad una serie di impostazioni che è possibile modificare in base alle proprie preferenze. Da qui si possono modificare i dati personali, il piano di abbonamento, il metodo di pagamento, impostare i filtri per la famiglia e molto altro.

Nel nostro caso scendiamo fino alla sezione Il mio profilo (queste impostazioni sono infatti legate ai singoli profili e non all’account) per poi cliccare sulla voce Impostazioni di riproduzione. A questo punto avremo due caselle che di default dovrebbero essere spuntate: “Riproduci automaticamente l’episodio successivo” e “Riproduci automaticamente le anteprime mentre sfogli”. E’ sufficiente rimuovere il flag dalla seconda casella e avremo disattivato l’autoplay delle anteprime. Basta cliccare sul tasto Salva in fondo alla pagina e la modifica sarà effettiva su tutti i dispositivi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Guadagnare con Facebook, utenti pagati per la loro voce