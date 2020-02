Tramite un video postato sulla sua pagina Facebook, il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha voluto lanciare un messaggio importante: “Milano non si ferma”

L’epidemia cinese del Coronavirus è inevitabilmente il principale argomento di discussione. Con l’aumentare del numero dei contagi e dei decessi, cresce la preoccupazione dei cittadini di tutto il mondo, e in particolare in Italia (terzo paese al mondo per contagi e primo in Europa). Nello specifico il Nord Italia sta subendo particolarmente la terribile epidemia, a causa della quale sono stati sospesi eventi, chiuse le scuole, locali e bar. Per non alimentare ulteriormente le paure degli italiani, e anzi muovere il Paese verso una ripartenza, il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha postato sulla propria pagina Facebook un video con un messaggio importante: “Milano non si ferma”, diventato già virale con oltre 200 mila visualizzazioni in poche ore.

Giuseppe Sala e il video per far ripartire il Paese

Con il video pubblicato sulla propria pagina Facebook (già arrivato a oltre 200 mila visualizzazioni), il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha lanciato un messaggio chiaro e preciso. Milano, e l’Italia in generale, non devono fermarsi, ma rialzarsi per poter ripartire. Tante immagini in sequenza, e alcune scritte ad effetto. Così si sviluppa il video rivolto agli italiani e, in modo particolari, ai cittadini del capoluogo lombardo. “Siamo milioni di abitanti, sosteniamo ritmi incredibili ogni giorno, riusciamo a ottenere risultati eccezionali ogni giorno perché non abbiamo paura” le parole con cui Giuseppe Sala ha voluto motivare alla ripartenza gli italiani.

