Jesi, uno scontro frontale fra due automobili stamattina vede in gravi condizioni di salute un uomo di 85 anni.

Stamane a Jesi, ad Ancona, si è verificato un incidente tra due automobili. Il tutto è avvenuto in via Montelatiere, sul ponte che collega Jesi a San Marcellone, intorno alle 10:45. Le due vetture sono rimaste coinvolte in uno scontro frontale. Un uomo di 85 anni, che è rimasto incastrato tra le lamiere del proprio veicolo, ha avuto la peggio. L’altro conducente è rimasto illeso. Sul posto è a lavoro la Polizia locale per i rilievi, mentre la strada è stata temporaneamente bloccata in entrambi sensi di marcia.

Jesi, le condizioni dell’uomo ferito

LEGGI ANCHE—> Strasburgo, incendio in un palazzo: 5 morti e 7 feriti

Sul luogo dell’accaduto è arrivata velocemente la macchina dei soccorsi insieme ai vigili del fuoco, un’automedica e un’ambulanza della Croce Verde di Jesi. Attivato anche Icaro, atterrato poco dopo in un campo adiacente. L’ottantacinquenne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette a bordo dell’eliambulanza.

Lungo il tragitto il paziente è rimasto sempre cosciente, nonostante alcune gravi ferite al volto. La situazione è grave ma a quanto pare non rischia la vita.

LEGGI ANCHE—> Bologna, minaccia l’ex spingendola all’anoressia: denunciato