Un incendio in un palazzo a Cernusco sul Naviglio ha visto morire madre e figlia: i dettagli dell’accaduto

Ieri, giovedì 26 febbraio, in un incendio in un palazzo a Cernusco sul Naviglio (Milano) sono morte madre e figlia di 80 e 52 anni. Altre sette persone invece si sono intossicate lievemente a causa del fumo sprigionatosi dall’appartamento al terzo piano dello stabile di otto in piazza don Luigi Sturzo 11. Queste sono state portate al pronto soccorso, quattro in quelli di Cernusco sul Naviglio e tre a Melzo. I condomini coinvolti in totale sono 24, tra cui un disabile che però sta bene e non ha avuto bisogno di essere trasportato in ospedale. Sul luogo comunque sono arrivate subito ambulanze, due automediche e una autoinfermieristica.

Incendio Cernusco sul Naviglio, possibile omicidio colposo

Il pm di Milano, Giovanni Tarzia, ha parlato dell’accaduto: “L’incendio è stato particolarmente violento. Ancora adesso che è stato domato non siamo in grado di dire da dove si è originato. Le fiamme hanno interessato solo l’appartamento, ma saranno i successivi accertamenti tecnici a confermare la stabilità della palazzina”. La procura indaga per omicidio colposo, al momento non è possibile fare un’ipotesi. Ora si cerca anche di dare una sistemazione alle 24 persone che hanno perso l’abitazione.

