Continua a crescere l’epidemia di coronavirus in Europa. Infatti questa mattina si sono verificati i primi casi in Danimarca, Estonia e Romania.

Continua ad espandersi la il virus cinese, oramai conosciuto in ambiente scientifico come Covid-19, anche in Europa. Così continua a crescere il numero di casi accertati in Italia, ma non solo anche in Europa.

Infatti come annuncia l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) per la prima volta il numero di contagi è maggiore in Europa che in Cina. Infatti nella giornata di oggi si sono verificati i primi casi anche in Danimarca, Estonia e Romania. Andiamo a scoprire tutti i dettagli sui casi accertati.

Coronavirus, casi accertati anche in Danimarca, Estonia e Romania

Così continua a crescere il numero di contagi causati dal Coronavirus. I tre nuovi paesi cotnagiati, come abbiamo ampiamente anticipato sono: Danimarca, Estonia e Romania, ma partiamo dal paese danese.

Infatti in Danimarca è stato comunicato oggi il primo caso di contagio, si tratta infatti di un uomo che rientrava dall’Italia, dove era stato in vacanza fino allo scorso 24 febbraio. La famiglia infatti aveva passato del tempo in una nota località sciistica. Fortunatamente sua moglie e suo figlio sono risultati negativi al test, mentre invece le condizioni dell’uomo sono state valutate come abbastanza buone.

Invece in Romania è stato trovato positivo al test un paziente di Priguria, provincia di Gorj, a Sudest del paese. Secondo quanto riportato dai emdia locale, il paziente zero sarebbe giovanissimo, ed avrebbe solamente 20 anni e lavora presso un ristorante di un italiano. Raed Arafat, capo del dipartimento per le situazioni d’emergenza, ha dichiarato che il ragazzo sarà messo in quarantena insieme agli altri sette componenti della sua famiglia.

Infine anche in Estonia è spuntato il primo caso di Covid-19. Ad annunciarlo è il Ministro degli Affari sociali, Tanel Kiik, alla televisione estone. Infatti secondo il ministro la persona infetta sarebbe tornata ieri dall’Iran. Sempre secondo Kiik, l’uomo sarebbe un residente fisso in Estonia, ma non avrebbe la cittadinanza estone.

L.P.

Per rimanere sempre aggiornato sulla Cronaca Estera, CLICCA QUI !