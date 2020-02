Cresce nel mondo la paura per i contagi di Coronavirus. Dopo varie polemiche, il Messico ha autorizzato la Msc Meraviglia ad attraccare a Cozumel.

Continua a destare preoccupazione il Covid-19 anche al di fuori della Cina. Dopo i vari casi di contagio in giro per il mondo, cresce la preoccupazione anche per il Messico. Negli ultimi giorni, infatti doveva attraccare sulle coste messicane la Msc Meraviglia, famosa nave di crociera.

Un pò per il Coronavirus ed un pò per le condizioni proibitive del meteo, l’attraccaggio è tardato ad arrivare. Così poche ore fa la nave da crociera ha attraccato a Cozumel.

Secondo il comunicato della compagnia di stagione, la causa principale del mancato attraccaggio sarebbe stato il forte vento abbattutosi sul paese. Stando a quanto riportato il vento starebbe soffiando a 35-40 nodi.

Dopo essere stata respinta dai vari porti nei Caraibi (in Giamaica e alle Isole Cayman) causa paura per il Coronavirus. Ora fortunatamente la nave si trova al largo di Cozumel, pronta ad attraccare in Messico.

Coronavirus, aumentano i contagi: la situazione in Italia

Continua così a crescere l’epidemia in giro per il mondo. I dati infatti sono sempre più alti, specie in Italia. In 24ore la penisola italiana è diventata la prima in Euopa per contagi.

Infatti sono ben 474 i contagi nella penisola italiana, che si sta inginocchiando di fornte all’epidemia. Fortunatamente resta fermo il dato dei morti, a 12 persone, ma il virus si sta espandendo anche in Sud Italia, con nuovi casi in Abruzzo e a Napoli.

Intanto Milano prova a ripartire, ma attualmente la metropoli è ferma, con molte piccole aziende che adesso rischiano grosso. Per questo motivo il sindaco Giuseppe Sala, ha chiesto l’aiuto del Premier Conte che ha in programma una visita nel capoluogo lombardo.

L.P.

