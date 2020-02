Arriva la ‘burgonza’, un prodotto caseario simile alla burrata ma ripieno di gorgonzola al suo interno

Ad Altamura, in Puglia, il Caseificio Viscanti ha creato un prodotto caseario che unisce due ingredienti italiani di alta qualità. Stiamo della burgonza, burrata ripiena di gorgonzola che ha il latte della Murgia e il formaggio Dop di origine lombarda. L’idea è nata casualmente, come spiega Viscanti: “Siamo stati i primi. Il prodotto va bene, è normale che qualcuno ci abbia copiato, e quindi ora la lotta è sulla qualità”. Il tutto è nato 10 anni fa: “Ci ha chiesto di fare l’abbinamento fra burrata e gorgonzola. All’inizio ci sembrava una cavolata, ma abbiamo provato organizzando anche gruppi di assaggio fra gli amici, un po’ per scherzo. La conferma è arrivata durante una cena: ho portato il prodotto, e lo hanno apprezzato tutti”.

Burgonza, ecco dove si può comprare

Inizialmente il prodotto era disponibile solamente su internet, poi è diventato un brand e quindi ora è presente anche nel caseificio (la sede è in viale Martiri 1799, 87). Non si trova quindi al classico banco dei salumi. Alcune pizzerie la presentano come un prodotto di alta qualità, non a disposizione di tutti. Ovviamente, come spesso accade, altri stabilimenti stanno cercando di copiare l’idea.

“Il Nord e il Sud Italia raggiungono un inimitabile connubiograzie alla sperimentazione e all’idea originale dei fratelli Visconti. L’unione della tradizionale burrata pugliese e del gorgonzola piemontese Dop, garantiscono un estasiante sapore per palati raffinati. L’involucro di pasta filata racchiude bocconcini sfilacciati, panna e gorgonzola Dop”. Questa la descrizione della burgonza sulla scheda di presentazione dei prodotti.

