Poco più che adolescente, minaccia di morte l’ex: nei guai ragazzo di Bologna

20 kg in poche settimane: questa il tragico bollettino medico che vede coinvolta una ragazza di Bologna. L’ex fidanzato, poco più che ventenne, l’ha minacciata di morte attraverso un telefonino e con una pistola ad aria compressa (priva del bollino rosso). Lei, studentessa universitaria, ha cominciato ad avere ansia, attacchi di panico, fino a far sfociare tutto in anoressia: ha perso infatti 20kg in pochissime settimane. I due stavano insieme da tre anni, ma si sono lasciati in malo modo a gennaio. In una delle occasioni in cui l’ha minacciata, il ragazzo le ha anche sfondato la porta della camera.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Siria, epilogo fantastico per la bimba che rideva per le bombe

Bologna, la denuncia al giovane

La ragazza in questione, stremata, con le ultime forze a sua disposizione è stata capace di denunciare il 21enne italiano. La mattina dell’arresto presso il domicilio del ragazzo a Crevalcore, la polizia ha trovato nella sua abitazione l’arma con cui minacciava la giovane ed il telefonino contenente i messaggi. La Procura di Bologna ha autorizzato la perquisizione ed al momento sta prendendo le dovute decisioni: il 21enne era già noto alle forze dell’ordine.