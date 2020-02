Abruzzo, primo caso di Coronavirus accertato: un’altra Regione italiana coinvolta dall’emergenza

La diffusione del Coronavirus in Italia prosegue purtroppo senza sosta. E’ notizia dell’ultima ora il primo contagio anche in Abruzzo. La persona infetta sarebbe un cittadino residente in Lombardia che si trovava in vacanza a Roseto degli Abruzzi. L’uomo dopo i primi sintomi è stato subito ricoverato presso l’ospedale di Teramo. La positività al COVID-19 è stata confermata dal laboratorio centrale regionale di Pescara. Insieme a lui anche la famiglia si trova in quarantena.

Con quest’ultimo contagio i casi totali registrati arrivano a quota 424. Dopo il primo infetto in Puglia, ora anche l’Abruzzo entra nella triste lista delle Regioni coinvolte. Ormai diventa difficile definirlo un problema esclusivo del Nord Italia, vista la rapida diffusione sul territorio nazionale.

L’uomo della Bassa Brianza, aveva una casa di villeggiatura in Abruzzo e stava trascorrendo qualche giorno di relax in compagnia della sua famiglia. Ai primi sintomi si è recato subito in ospedale dove ha riscontrato la propria positività. A quanto pare per ora, nessuno dei parenti presenterebbe delle problematiche, ma dovranno rimanere in quarantena per almeno 14 giorni.

