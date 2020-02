USA, Coronavirus: aumentato il livello d’allerta per i viaggi in Italia. In una scala da uno a quattro siamo al grado due

L’epidemia di Coronavirus in Italia procede purtroppo senza sosta nelle ultime ore. Proprio negli ultimi minuti è stata annunciata la dodicesima vittima, in Emilia Romagna, mentre i contagi salgono velocemente verso le 400 unità. Tutto questo sta condizionando anche l’immagine del nostro Paese all’estero, considerando che in questo momento sia al terzo posto nel mondo per impatto del COVID-19, dietro solo a Cina e Corea del Sud.

Nonostante le parole rassicuranti del Premier Conte, la situazione vista dall’esterno appare tutto tranne che sotto controllo. Dalle pesanti ripercussioni per numerosi settori dell’economia, al crollo del turismo. Un impatto negativo che inciderà per diversi mesi sul bilancio nazionale, portando ad una probabile recessione.

A proposito di viaggi in Italia, anche gli Usa alzano il livello d’allarme per le visite nel Bel Paese. In questo momento viene sconsigliato di viaggiare in questa zona d’Europa, vista la rapida diffusione del patogeno 2019-NcoV, con numeri già superiori rispetto agli States.

USA, Coronavirus: aumentato il livello d’allerta per i viaggi in Italia

Il Dipartimento di Stato americano, attraverso il Cdc (Centers for diseases control) ha alzato il grado di allerta per i viaggi in Italia portandolo a livello due, su una scala di quattro. Siamo ora sotto solo il livello della Cina, a livello tre. Dietro a noi sia Hong Kong che l’Iran. Al livello due si trova anche la Corea del Sud.

Allo stesso modo anche la Russia, dopo aver chiuso le frontiere asiatiche con la Cina, ha sconsigliato di recarsi in Italia in questo momento, poichè definita meta non sicura. Sulla stessa lunghezza d’onda anche il Ministero degli Esteri di Ankara, dove attraverso una nota si definisce ad alto rischio un viaggio nello “Stivale” e da evitare se non strettamente necessario.

