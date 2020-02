In queste ore si è parlato delle possibili limitazioni sui tifosi che la UEFA potrebbe imporre ai tifosi. Pubblicato ora il comunicato ufficiale a riguardo

Il Coronavirus sta avendo conseguenze importanti in qualsiasi ambito e, ovviamente, anche in quello sportivo. Per il campionato italiano sono stati giorni di riflessione, per capire come procedere dopo la sospensione di 4 match della scorsa giornata di Serie A. Alla fine si è giunti alla scelta di giocare alcune partite della prossima giornata a porte chiuse (tra cui Milan-Genoa e Juventus-Inter). La questione si è ovviamente riflessa anche in ambito internazionale, con diverse discussioni della UEFA per decidere sul da farsi in Champions League e in Europa League. Proprio pochi istanti fa, l’organo amministrativo del calcio europeo ha emesso un annuncio sul proprio sito in cui comunica le decisioni prese a riguardo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Lione-Juventus, la clamorosa ipotesi in extremis: si decide ora

UEFA, la decisione sulle limitazioni ai tifosi

Pochi istanti fa, sul sito ufficiale della UEFA, è arrivato il comunicato in cui viene esposta la decisione presa riguardante le limitazioni ai tifosi a causa del Coronavirus. Confermata immediatamente la decisione di giocare Inter-Ludogorets (in programma domani sera a San Siro) a porte chiuse, non è stata presa alcuna altra decisione per ciò che riguarda le partite di questa sera di Champions League e quelle di domani in Europa League. Nello specifico, si era parlato di alcune limitazioni per i tifosi juventini in trasferta questa sera a Lione e dei tifosi romanisti che domani seguiranno la trasferta di Europa League Gent-Roma. Ma, alla fine, tutte le partite verranno giocate regolarmente, senza alcune limitazioni sui tifosi. La UEFA ha inoltre precisato che “la situazione relativa al virus Covid-19 verrà monitorata ulteriormente nei prossimi giorni”.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Coronavirus, calcio a porte chiuse e campionati sospesi: la situazione