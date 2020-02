Forte scossa di terremoto in Indonesia: magnitudo 5.9 anche se al momento non si registrerebbero vittime in seguito a quanto accaduto.

Forte scossa di terremoto in Indonesia, precisamente nella regione di Tanimbar. Lo riferisce in questi istanti il sito di ‘Sky Tg 24’, secondo cui il sisma di magnitudo 5.9 sarebbe stato registrato a una profondità di circa 50 chilometri. Per il momento non esisterebbe alcuna allerta tsunami e non si registrerebbero vittime o feriti. Seguiremo, però, con attenzione questa situazione e vi terremo sicuramente aggiornati nel corso delle prossime ore. Non è la prima volta che si registrano scosse così violente in Indonesia e già lo scorso 7 gennaio un forte terremoto aveva colpito il nord-ovest del paese.

