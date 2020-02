Pornostar Lana Rhoades ha appena rivelato di essere stata contattata da un calciatore professionista con tanti follower e moltissimi soldi.

La pornostar Lana Rhoades riceverà ogni ora migliaia di messaggi su Instagram e non solo. L’attrice hard, infatti, è tra le più seguite nel settore, avendo vinto vari premi ed attestandosi sempre in cima alle preferenze degli utenti. Qualsiasi sia il sito di riferimento, la ragazza 23enne di Chicago è tra le stelle più luminose del firmamento del cinema per adulti e per questo ad ogni nuovo video riceve milioni di visualizzazioni ed ovviamente di messaggi. La sua bellezza fuori dal comune la rendono tra le star di internet, con una folta comunità di ammiratori che la segue ora dopo ora. Tra loro, però, si sarebbe fatto vanti una persona importante, una personalità di spicco assoluto.

LEGGI ANCHE —> Diletta Leotta, cori sessisti allo stadio: “Fuori le tette” (VIDEO)

La pornostar Lana Rhoades: “Un calciatore mi messaggia”

La pornostar Lana Rhoades ha parlato ad un podcast organizzato da Mike Majlak. Qui ha sostenuto di aver ricevuto un messaggio privato da “un calciatore che ha un contratto da 80 milioni di dollari. Quanti followers ha? 43 milioni, tutti su Instagram“. Dei numeri incredibilmente alti, che soltanto una superstar del calcio può vantare. Sia dal punto di vista economico che da quello social, questi sono numeri che soltanto pochissime persone possono vantare od immaginare. Dei calciatori di primissimo livello, con tanti follower ed una squadra disposti a pagarli a peso d’oro. E’ impossibile capire di chi stia parlando, ma con ogni probabilità è un giocatore europeo che gioca in una big internazionale.

LEGGI ANCHE —> Elisabetta Canalis sfila col seno scoperto, caos sui social – FOTO