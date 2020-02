Coronavirus, gesto importante di Papa Francesco nei confronti dei suoi fedeli. E’ successo questa mattina a Piazza San Pietro. Un messaggio di fiducia dal Santo Pontefice.

Coronavirus, Papa Francesco lancia un segnale forte ai suoi fedeli: no alla paura e all’odio collettivo. Così mentre in tanto hanno utilizzato le ormai note mascherine durante la celebrazione di questo mercoledì, il Santo Padre non ha rinunciato nel salutare qualche fedele lì in prima linea.

Coronavirus, il gesto di Papa Francesco

In qualche caso ci sono stati anche abbraccio e contatti fisici. Malgrado l’emergenza sanitaria purtroppo sempre più diffuso e l’allarmismo, il Pontefice si affida alla legge dell’amore senza badare a qualsiasi altro argomento. Un invito a non cedere alla paura, esponendosi in prima persona.

Papa Bergoglio ha poi voluto mandare anche un messaggio alle persone attualmente prese da quest’emergenza: “Desidero esprimere nuovamente la mia vicinanza ai malati del coronavirus. E agli operatori che li curano, come pure alle autorità civili e a tutti coloro che si stia impegnando per assistere i pazienti e fermare il contagio”.

Sono state queste le parole pronunciate durante l’udienza di questa mattina da piazza San Pietro. Un nuovo messaggio di conforto dopo quello inviato lo scorso 13 febbraio, quando il Santo Padre aveva invitato “una preghiera per i fratelli cinesi”. Aggiungendo poi: “Che trovino la strada della guarigione il più presto possibile”.

