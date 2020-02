In arrivo sulla piattaforma di streaming una infornata di nuovi contenuti. Tutte le nuove uscite di marzo 2020 su Netflix, tra serie tv originali, anime e film.



In attesa del debutto sul mercato italiano di un concorrente insidioso come Disney+, Netflix sfodera a marzo una serie di nuovi contenuti, molti dei quali da tempo attesi dai fan.

Per quanto riguarda le produzioni originali rimane difficile competere con altri aggiornamenti del catalogo, dove ad esempio ha trovato posto The Irishman di Martin Scorsese o come la nuova stagione di La casa di carta, attesa ad aprile. Vediamo però nel dettaglio cosa ci attende tra pochi giorni, con grandi classici del cinema e le nuove stagioni di serie molto seguite.

Netflix, tra le nuove uscite di marzo 2020 anche La storia infinita

Tre i film originali in arrivo: Spenser Confidential, disponibile dal 6 marzo, Lost Girls dal 13 e l’atteso Ultras, di Francesco Lettieri, da venerdì 20 marzo. Interessante anche l’elenco degli altri film pronti ad entrare in catalogo, con diverse pellicole diventate negli anni dei veri e proprio cult, come La Storia Infinita e Un giorno di ordinaria follia. Di seguito la lista completa.

Film originali Netflix

Spenser Confidential (dal 6 marzo)

Lost Girls (dal 13 marzo)

Ultras (dal 20 marzo)

Altri film (tutti disponibili dal 1° marzo)

Cemento armato

La Storia infinita

Giovani pazzi e svitati

L’incredibile storia di Winter il delfino 2

La sedia della felicità

Lock & Stock – Pazzi scatenati

Love story

Passione sinistra

Pelham 123 – Ostaggi in metropolitana

Un giorno di ordinaria follia

You got served

Anime e Serie tv, tra debutti, nuove stagioni e classici dell’animazione

Novità interessanti, alcune delle quali attese da tempo, anche per le serie tv. Tra le produzioni originali ci saranno i debutti di Freud, a partire dal 23 marzo, e Bloodride, dal 13, insieme alle terze stagioni di Elite e Ozark. Inoltre si aggiungeranno al catalogo la stagione numero tre di Riverdale e la sesta di Vikings.

Le novità più succose, per gli appassionati del genere, arrivano probabilmente dal comparto anime, l’animazione giapponese. Ben sei diversi titoli realizzati dal celebre Studio Ghibli, già diventati dei classici, ed alcune primizie. Di seguito la lista completa.

Serie Tv originali Netflix

Bloodride (Stagione 1) (dal 13 marzo)

Elite (Stagione 3) (dal 13 marzo)

Self Made: la vita di Madam C.J. Walker (dal 20 marzo)

Freud (dal 23 marzo)

Ozark (Stagione 3) (dal 27 marzo)

Altre Serie Tv

Riverdale (Stagione 3) (dal 1° marzo)

Vikings (Stagione 6) (dal 5 marzo)

Anime (dal 1° marzo)

Bakugan Battle Planet (Stagione 1)

Le bizzarre avventure di JoJo

Arrietty – Il mondo segreto sotto il pavimento (Studio Ghibli)

I miei vicini Yamada (Studio Ghibli)

La città incantata (Studio Ghibli)

La ricompensa del gatto (Studio Ghibli)

La storia della Principessa Splendente (Studio Ghibli)

Nausicaä della Valle del vento (Studio Ghibli)

Principessa Mononoke (Studio Ghibli)

Beastars (Stagione 1) (dal 13 marzo)

