L’epidemia del Coronavirus continua ad essere argomento di discussione. L’Italia è il terzo paese al mondo per contagi, e la paura dei cittadini non sembra volersi placare. Sono tante le precauzioni che stanno venendo prese in questi giorni da autorità ed organi competenti in modo da contenere i danni e, tra queste, c’è il divieto di accesso agli stadi per i tifosi di alcune squadre d’Italia. Non è stato così per il Napoli, che ieri in occasione della gara di Champions League contro il Barcellona ha riempito il San Paolo. Tra i supporters presenti, un video diventato virale su Facebook ha mostrato anche la presenza di un particolare tifoso cinese. Il suo annuncio agli altri presenti nel suo settore è tutto da ridere.

Napoli, sentite cos’ha detto il supporter cinese

In un video postato su Facebook e diventato immediatamente virale, viene mostrato un particolare tifoso cinese presente ieri sera al San Paolo, in occasione degli ottavi di finale di Champions League tra Napoli e Barcellona. “Non dovete preoccuparvi, io non ho il Coronavirus!” le parole del simpatico supporter partenopeo, che ha voluto tranquillizzare gli altri presenti nel suo spicchio di stadio. Immediata la reazione dei tifosi, scoppiati a ridere alle parole dell’uomo. Poche ore dopo aver pubblicato il video su Facebook, le parole del tifoso sono diventate virali anche sul web, che lo ha decretato come idolo della serata!

