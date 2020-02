È morto all’età di 87 anni Michael Hertz, l’ideatore dell’iconica mappa della metropolitana di New York, la più famosa e consultata al mondo

La metropolitana di New York è uno degli elementi più iconici della metropoli americana. Chiunque, almeno una volta, si è imbattuto in quel continuo intrecciarsi di linee colorate che rappresentano i diversi percorsi che collegano la ‘Grande Mela‘. Sia da turista, che guardandolo in televisione, al cinema o dal computer. Il grafico che ha ideato la storica mappa che rappresenta il tracciato con tutte le fermate, si è spento nella giornata di oggi in un ospedale di Long Island, proprio a New York. Si chiamava Michael Hertz, aveva 87 anni e ha sempre parlato con orgoglio della sua invenzione: la cartina più consultata al mondo.

New York: chi era Michael Hertz, l’ideatore della cartina

Nato nel 1932 a Brooklyn, nella sua New York, Michael Hertz ha avuto sin da bambino la passione per la grafica e per il disegno. Dopo aver iniziato lavorando per Walt Disney, agli inizi degli anni ’60 inizia a disegnare varie cartine. Le più note sono quelle di Washington, di Houston, di alcuni degli aeroporti più importanti d’America e poi la sua opera più conosciuta: la mappa della metropolitana di New York. Hertz ebbe il compito di aggiornare la prima cartina, disegnata dall’italiano Vignelli, poiché poco chiara. Ma lo storico grafico fece anche meglio: disegnò sulla mappa le vie stradali della ‘Grande Mela’, e rappresentò le varie curve e diramazioni sotterranee che prendeva la metro. Tutto questo rese ai cittadini di New York e ai milioni di turisti chiaro il percorso del ‘The Labyrinth‘. Ora, questa mappa è un’assoluta icona della città, riprodotta sui tabelloni della metro e distribuita in giro per la metropoli.

