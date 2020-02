Lione-Juventus, la clamorosa ipotesi in extremis: si decide ora sul da farsi

L’allarme Coronavirus ha già condizionato il mondo del calcio nell’ultimo week end con la sospensione della metà delle partite della venticinquesima giornata. Tutto l’ambiente sportivo italiano è in piena emergenza nella gestione della crisi, ponendo al centro di tutto la salute dei cittadini. Come ribadito dal Premier Conte e dal Presidente della FIGC Gravina, verranno prese tutte le misure necessarie per non correre rischi. Il prossimo week end tutte le sfide sui campi delle Regioni infettate, saranno disputate a porte chiuse, compreso il big match tra Juventus e Inter. Nonostante l’handicap per i bianconeri, Andrea Agnelli ha sposato a pieno la misura restrittiva, definendola necessaria e di buon senso.

Lione-Juventus: ipotesi porte chiuse in extremis

Ora dopo i nuovi casi di contagio in Francia, compreso il primo morto per Coronavirus segnalato a Parigi, anche la gara Lione-Juventus è a rischio per i tifosi. Le autorità locali starebbero spingendo per disputare l’incontro di questa sera a porte chiuse, evitando quindi l’arrivo dei tifosi da Torino.

Proprio questa sembra essere la preoccupazione maggiore dei transalpini, nonostante fino a ieri non fossero state comunicate restrizioni sulla trasferta. Non è ancora chiaro se il divieto di accesso sarà esteso anche ai tifosi di casa o solo ai bianconeri. A breve è attesa la decisione definitiva.

