Juventus-Inter, colpo di scena: spunta una nuova sorprendente ipotesi in vista della sfida scudetto in programma questo weekend.

Questa sera sarà impegnata in casa del Lione nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League, ma in casa Juventus si pensa anche alla sfida scudetto contro l’Inter in programma questo weekend. La partita, a causa della diffusione del Coronavirus nel nostro paese, dovrebbe disputarsi domenica sera a porte chiuse, ma occhio ai colpi di scena. In queste ore, infatti, starebbe prendendo piede una clamorosa ipotesi per quel che concerne proprio il match tra bianconeri e nerazzurri.

Juve-Inter, si gioca lunedì a porte aperte?

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de ‘La Stampa’, Juventus-Inter potrebbe addirittura disputarsi lunedì 2 marzo a porte aperte. I provvedimenti della Regione Piemonte scadono sabato 29 febbraio, mentre quelli del Governo domenica 1° marzo e, proprio in virtù di questo, da lunedì 2 marzo sarebbe possibile far disputare il match a porte aperte. Da qui a domenica mancano ancora quattro giorni e c’è tutto il tempo sufficiente per organizzare nel migliore dei modi la super sfida tra l’undici di Sarri e quello di Conte.

