6 mila euro di merce portati via ed insultato sui social: ecco quanto successo a Paolo Di Canio

Paolo Di Canio è stato un calciatore a partire dagli anni ’80 militando in squadre quali Lazio, Milan, Napoli e Juventus. Dopo aver appeso le scarpette al chiodo si è dedicato per un breve periodo ad allenare per poi concedere tutta la sua sapienza sul calcio al mondo del giornalismo. Oltre ciò, Paolo Di Canio possiede un negozio d’abbigliamento nella Capitale. Per sponsorizzarla si è rivolto ad un’influencer che, in realtà, l’ha soltanto raggirato.

Dopo aver portato via dal negozio 6 mila euro di abbigliamento ed accessori – per fare foto e sponsorizzare la boutique sui social – l’influencer non ha adempito agli accordi, ma ha insultato pubblicamente l’ex giocatore, additandolo del fascista ed infame.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Napoli, il video del tifoso cinese è diventato virale – VIDEO

Di Canio truffato, il video de Le Iene

Cosa poteva essere se non altro uno scherzo de Le Iene? L’obiettivo era quello di portare Paolo Di Canio ad essere “l’animale di una volta”. E ci sono riusciti: ad un certo punto dello scherzo, l’ex attaccante ha incontrato il fidanzato – tifoso della Roma – dell’influencer che l’ha truffato ed ha cominciato a minacciarlo fino a sfiorare una rissa.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO COMPLETO DELLO SCHERZO A DI CANIO