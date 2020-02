Coronavirus, sviene sulla metro romana: panico tra i passeggeri della linea B sulla Metropolitana di Roma. Tutto documentato dalle immagini.

Coronavirus, sviene improvvisamente in un vagone della metropolitana di Roma e scoppia il panico. Tutti è successo nella giornata di oggi sulla lina B, molto frequentata. Un 50enne all’improvviso si è accasciato per un malore e così il convolio è stao fermato alla stazione Colosseo per permettere i soccorsi.

Tutto è stato ripreso e documentato da Davide Di Stefano, vicedirettore del Primato Nazionale che ha postato alcuni video in esclusiva. Anche lui era a bordo di quel vagone e ha parlato di un uomo che mostrava evidenti segno di affaticamento, di sudore e pallore. Di Stefano spiega che il personale medico intervenuto per prestare i primi soccorsi non ha seguito un protocollo particolare. Non aveva nessuna protezione, tipo mascherine o guanti, per evitare un possibile contagio da Coronavirus. “Gli infermieri lo hanno trasportato a braccio fino all’ambulanza che è poi partita in direzione del San Giovanni’, conclude.

Da Roma comunque in giornata non sono arrivarte notizie di possibili nuovi casi di contagio. Ed è presumibile che anche quest’uomo sia stato sottoposto alla prova del tampone per verificare la presenza o meno del Covid -19. In ogni caso per i presenti sono stati attimi di panico, anche se i soccorsi si sono mossi in tempo.