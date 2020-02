Il coronavirus è diventato un oggetto mediatico incontrollato, tantè che su Twitter ne sbagliato l’hashtag

Se da un lato Twitter è una risorsa, dall’altro nasconde le sue gaffe o meglio, quelle fatte dai suoi utenti. L’argomento Coronavirus è il più trattato dell’ultima settimana in Italia e nel mondo ed era inevitabile che fosse al primo posto delle tendenze di Twitter. C’è almeno un Tweet al secondo sulla questione, anche da parte di personaggi noti. Anche questi ultimi però, sono inciampati nell’errore dell’hashtag sbagliato. Come si vede ampiamente dalla foto – cosa che non è sfuggita agli utenti più attenti – l‘hashtag comprende una “i” in più. #Coronaviriusitalia è l’errore più popolare di Twitter.

Coronavirus, le possibili cause della diffusione dell’hashtag sbagliato su Twitter

L’hashtag sbagliato #Coronaviriusitalia conta più di 19mila tweet. Com’è possibile che nessuno se ne sia accorto? Semplice. Quando si digitano le prime lettere della parola, esce in automatico l‘hashtag in tendenza e per chi – come molti – non rincontrollano ciò che scrivono, parte in automatico senza accorgersi dell’errore commesso. Ecco che – proprio come un virus – l‘hashtag sbagliato si diffonde, facendo inciampare migliaia di utenti in un errore piuttosto goffo.